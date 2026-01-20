Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı dahil dört gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.