Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Mert Demir, Emir Can İğrek ve Burak Deniz dahil 14 kişiye gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.