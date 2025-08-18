Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond gözaltına alındı: Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyoda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez ve iki avukatında aralarında bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.