Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond gözaltına alındı: Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Ersan Diamond olarak bilinen de gözaltına alındı. Gülmez, adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyoda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez ve iki avukatında aralarında bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.