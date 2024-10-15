Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş

İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle "Bostan baba" olarak tanınan ve pek çok ünlünün ziyaret ettiği Ali Tarık A.'ya ait bostana uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Bostan baba markasıyla, rahat uyku verdiği iddia edilen tozlar, organik olduğu belirtilen karışımlar satılıyordu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 1

ORGANİKÇİ BOSTANDA SİLAH DA VAR

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında organik tarım yapıldığı belirtilen bir adrese baskın yaptı. 

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim'de adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 2

BOSTAN BABA SİLAH DA ALMIŞ

Evde yakalanarak gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi.

Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 3

ORGANİK BOSTAN UYUŞTURUCU TARLASI ÇIKTI

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi.

Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 4

ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

Polis ekipleri tarlanın, kamuoyunda "Bostan baba" olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu öğrenildi.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 5

Olayla ilgili Ali Tarık A.'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Ruslan Umbarov, Jabrial Najbudinov ve Rahmatulina Mariyam yakalanarak gözaltına alındı.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 6

'Bostan Baba', hazırladığı karışımlarla sinek ve böcekleri uzaklaştırdığını, uyku kalitesini artırdığını, cildi güzelleştirdiğini iddia ediyordu.

Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş - 7

Instagram'daki Bostanbaba hesabını yaklaşık 10 bin kişi takip ediyor.

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