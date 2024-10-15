Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş

ORGANİK BOSTAN UYUŞTURUCU TARLASI ÇIKTI

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi.

Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi.