Organikçi Bostan baba kendisini esrara vermiş
İstanbul Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle "Bostan baba" olarak tanınan ve pek çok ünlünün ziyaret ettiği Ali Tarık A.'ya ait bostana uyuşturucu baskını yapıldı. Baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Bostan baba markasıyla, rahat uyku verdiği iddia edilen tozlar, organik olduğu belirtilen karışımlar satılıyordu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
ORGANİKÇİ BOSTANDA SİLAH DA VAR
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında organik tarım yapıldığı belirtilen bir adrese baskın yaptı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim'de adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.