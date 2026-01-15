Ünlülerin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi'nde milyon dolarlık vurgun iddiası

Site yönetimi olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sitemiz eski Müdürü Ceyhun B.'nin, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir." denildi.

Zararın karşılanması için hukuki girişimlerin başlatıldığı anlatılan açıklamada, "İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.