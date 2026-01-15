Ünlülerin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi'nde milyon dolarlık vurgun iddiası
15.01.2026 16:33
İHA
İstanbul'da ünlü isimlerin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi, bir milyon dolarlık vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Sitenin eski müdürü, sitenin hesaplarında bulunan parayı şahsi hesaplarına aktarmakla suçlandı.
İstanbul Beşiktaş'ta ünlü isimlerin yaşadığı site, eski yöneticinin vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme geldi.
Olay Ulus Savoy Sitesi'nde yaşandı.
"PARAYI ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARDI"
İddiaya göre, yapılan denetimlerde eski site Müdürü Ceyhun B.'nin, site sakinlerinden toplanan yaklaşık bir milyon doları yönetime ait banka hesaplarından şahsi hesaplarına aktardığı belirtildi.
Durumun fark edilmesi üzerine Ceyhun B. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
SİTE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI
Site yönetimi olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sitemiz eski Müdürü Ceyhun B.'nin, kendisine tanınan görev ve yetkilerin sınırlarını aşarak, site yönetimine ait banka hesaplarında bulunan mevduatın bir kısmını usulsüz işlemlerle şahsi hesaplarına aktardığı tespit edilmiştir." denildi.
Zararın karşılanması için hukuki girişimlerin başlatıldığı anlatılan açıklamada, "İlgili kişi hakkında verilmiş yakalama kararı bulunmakta olup, hukuki ve adli süreçler halen devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.