Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar

Muğla'da, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Gözaltı süresi uzatılan Ban'ın, kaçış planı da ortaya çıktı. Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban'ın şoförünün evinde arama yapıldı. Arama öncesi bahçede bazı belgeleri yakan Ahmet K'nın eşi ve baldızı gözaltına alındı.

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 31.08.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 10:44

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 1

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban'ın gözlatı süresi uzatıldı.

VİDEO: BELGELERİ YAKARKEN YAKALANDILAR

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 2

'da yakalanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ban,
sabah saatlerinde 'ya getirildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 3

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 4

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kaçış planı da ortaya çıktı. Takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 5

Soruşturma kapsamında Ünsal Ban ile birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K'nın Gölbaşı'ndaki evinde polis ekipleri arama yaptı.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 6

Eve gelen polis ekipleri Ahmet K'nın eşi ile baldızını bahçede bazı evrak ve dijital materyalleri yakarken yakaladı.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 7

Yapılan incelemede iki çanta içinde bulunan çok sayıda evrak ve dijital materyalin imha edildiği tespit edildi..

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 8

Bunun üzerine Ahmet K'nın eşi ve baldızı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar - 9

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