Ünsal Ban soruşturması: Belgeleri yakarken yakalandılar

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 31.08.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 10:44
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban'ın gözlatı süresi uzatıldı.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Kaçış planı da ortaya çıktı. Takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.
Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.
Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Ünsal Ban ile birlikte gözaltına alınan şoförü Ahmet K'nın Gölbaşı'ndaki evinde polis ekipleri arama yaptı.
Eve gelen polis ekipleri Ahmet K'nın eşi ile baldızını bahçede bazı evrak ve dijital materyalleri yakarken yakaladı.
Yapılan incelemede iki çanta içinde bulunan çok sayıda evrak ve dijital materyalin imha edildiği tespit edildi..
Bunun üzerine Ahmet K'nın eşi ve baldızı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.