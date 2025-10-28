Ünü dünyanın dilinde, hasadı başladı: Türkiye'de ilk sırada

Geçtiğimiz yıl Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Bitlis balının tescillendiğini de ifade eden Vali Karakaya, "Gururla ifade etmek istiyorum ki Bitlis balı artık coğrafi işaret almış bir baldır ve 2025 yılında Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirmiş durumdayız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle 181 projeye yaklaşık 340 milyon TL bir destek sağlamış bulunuyoruz. Bitlis balı dediğim gibi sadece bir ekonomik ürün değil, aynı zamanda doğamızın ve emeğinin de Bitlisli hemşehrilerimizin emeğinin de sembolüdür. Bildiğiniz üzere Bitlis merkezde, Hizan ilçemizde ve Mutki ilçemizde bal üretimi oldukça ön planda ve ülkemizde dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahip. Bu değeri oluşturan, yaşatan tüm arıcılarımıza, tüm birliklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bal hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bütün arıcı kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.





