Ünü dünyanın dilinde, hasadı başladı: Türkiye'de ilk sırada

Bal üreticisi Güven Güngördü de bu yıl rekoltenin iklim şartlarından dolayı yüzde 30 oranında düştüğünü dile getirerek şunları ifade etti:
"Bu sene 2025 yılında karakovan hasadı başladı. 2 bin 400 rakımlı Bitlis yaylalarında endemik bitki olan yerlerde, Bitlis karakovan balının hasadını gerçekleştiriyoruz. Bitlis balı prolin değeri yüksek, viskozitesi, kıvamı güzel, antioksidan değeri olan, çok değerli bir üründür. Bitlis karakovan balını marka değerine taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an Bitlis balının 2025 yılı hasadını yapıyoruz. Bu yıl rekolte geçen yıllara göre daha da iyi değil. İklim şartlarından dolayı yüzde 30 - yüzde 40'lık bir rekolte düşüklüğü var. Ama bu iklim değişikliği balın kalitesine iyi olarak yansıdı. Çünkü bal bu sene daha da kaliteli."
Hasada Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, bazı kurum müdürleri ve Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü katıldı.