Ünü dünyaya yayıldı: Kargoyla tost gönderiyor
Ordu'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Ordu tostu'nun ünü dünyaya yayıldı. Ordu tostu yapan Engin Atabeyoğlu (65), “Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum” dedi.
İlk olarak 1958’de Kemal ve Zeki Yamaner kuzenler tarafından yapılan Ordu tostu, 4 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla tescillendi. Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanında 40 yıldır 'Ordu tostu' yapan Engin Atabeyoğlu, tost yapmayı Kemal Yamaner’den öğrendiğini ve yaklaşık 4 yıl önce de coğrafi işaret aldığını belirterek, “Hazırladığım Ordu tostlarını Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor.