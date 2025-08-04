Ünü Manisa'dan dünyaya yayıldı: İlk ihracat tırları Avrupa'ya doğru yola çıktı



Bağında hasat yapan üreticilerden Ahmet Kızıltepe, "Bu sene iklim şartlarından ve soğuk vurgunundan dolayı rekoltemiz düşük ama kalitemiz güzel. Fiyatlarımız güzel. İlk ihracatımız başladı. Ürünlerimiz ve ihracatımız devletimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bereketli ve güzel bir yıl olur. Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" dedi.



Alaşehir Gümrüğü'nde ise hareketlilik yaşanmaya başlandı. Üzümlerle dolan tırlar gümrükten geçerek Avrupa ülkelerine doğru yola çıktı.