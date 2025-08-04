Ünü Manisa'dan dünyaya yayıldı: İlk ihracat tırları Avrupa'ya doğru yola çıktı
Manisa'nın coğrafi işaretli dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünde 3 Ağustos'ta başlayan hasat devam ederken, 2025 yılının ilk ürünlerinin de ihracatı başladı. Bağlardan özenle kesilen üzüm salkımları kasalara yerleştirilerek yüklendikleri tırlarla ihracat yoluna çıktı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümde 2025 yılı hasat ve ihracat sezonu başladı. Sofralık üzüm kesimi 3 Ağustos'ta başlarken, ilk ihracat sevkiyatı ise 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi.