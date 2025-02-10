Unutulmak üzereyken tekrar ortaya çıkarıldı: "Derbent dokuması" yeniden hayat buldu
Bursa'nın İznik ilçesinde bağlı kırsal Derbent Mahallesi'nde yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan ve unutulmak üzereyken yeniden ortaya çıkarılarak coğrafi işaretle tescillenen "Derbent dokuması", kadınların ellerinde farklı ürünlere dönüştürülüyor.
Kültürel miras kapsamında 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Derbent dokuması, yörenin kadınları tarafından mahallede bulunan İznik Belediyesi Derbent El Dokumaları Atölyesi'nde üretiliyor.