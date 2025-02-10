Unutulmak üzereyken tekrar ortaya çıkarıldı: "Derbent dokuması" yeniden hayat buldu

Peşte, tescil sürecine de değinerek, "Belediye bünyesinde, kendi imkanlarımızla dosyamızı hazırladık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden de destek aldık. Patent kurumuyla da çok güzel bir süreç yürüttük. Bizim için de öğretici oldu. Bu güzel el sanatını tescillemiş olduk. Bu atölyede yaklaşık 10 tezgah var. Dönüşümlü olarak kadınlar aslında hasat dönemlerinin yoğunluğuna göre çalışıyorlar. Ne zaman boş olurlarsa atölye onların hizmetinde. Gelip tezgahlara oturuyorlar. İstedikleri kadar dokuyorlar." ifadesini kullandı.



Desenlerin isimlerinin, kadınların günlük hayat gözlemlerinden geldiğini anlatan Peşte, "Çiçek desenleri, günlük objeler, mesela ibrik gibi bir obje de olabiliyor. Bazen saksı gibi bir obje de olabiliyor. Hepsi kadınların bakış açısıyla stilize edilmiş. Bugün hep 'tasarım' diyoruz yani bu mesela çok ayrı uzmanlaşılmış bir alan ama geçmişte onu köy kadını, kendi hafızasında o tasarımı çok güzel bir şekilde yapmış." diye konuştu.





