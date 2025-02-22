Unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği sanata dönüşüyor
Van'da el sanatlarına ilgi duyan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini yeniden canlandırarak sanata dönüştürüyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Emeğe Katkı, Haneye Kazanç" projesi kapsamında Bedesten Çarşısı'nda kadınlara yönelik bir kurs açıldı. Bu kursta kadınlar, binlerce yıllık geçmişe sahip Urartu motiflerini modern tasarımlarla birleştirerek el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor.