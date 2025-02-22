Unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği sanata dönüşüyor

Bu sanatın kadınlara ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Polat, "Unutulmaya yüz tutmuş ve Van’da ilk olan bakır işlemeciliği ile takı yapımı eğitimimiz, destek kapsamında sürdürülmektedir. Kadınların ilerleyen süreçte bu sanattan kazanç elde etmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız tamamen el işçiliğine dayalı olup, herhangi bir makine veya desenli damga kullanmadan çeşitli kalemler ile özgün takılar üretiyoruz. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.