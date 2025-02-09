Unutulmaya yüz tutmuş Yörük geleneğini yaşatmaya çalışıyor: İlgisi ortaokul yıllarında başladı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli öğretmen Necati Arslan, Yörük kültürüne ait cura çalgısını hem yapıyor hem de kendi besteleriyle çalarak gelecek nesillere aktarıyor. Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Arslan, yıllar içinde cura yapımına yöneldi ve 'Ekizce' adını verdiği özel bir model geliştirdi. Kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan öğretmen, tezenesiz çalma tekniğiyle de dikkat çekiyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki cura ustası Necati Arslan, yıllardır yöresel müziğin unutulmaması için emek veriyor. Çocukluğundan itibaren Teke Yöresi'nin ezgileriyle büyüdüğünü belirten Arslan, müziğe olan ilgisinin ortaokul yıllarında başladığını söyledi.