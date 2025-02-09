Unutulmaya yüz tutmuş Yörük geleneğini yaşatmaya çalışıyor: İlgisi ortaokul yıllarında başladı

KENDİSİNE HAS YENİ MODEL GELİŞTİRDİ

Cura yapımında dut, iğde ve ardıç ağaçlarını kullandığını belirten Arslan, özellikle ardıcın Yörük kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ustalarından öğrendiği yöntemlerle cura çalmaya devam ettiğini ve birçok şenlik ile sahne etkinliğine katıldığını dile getiren Arslan, curanın akord ve ton sorunlarını aşmak amacıyla "Ekizce" adını verdiği özel bir model geliştirdiğini söyledi. Bu modelde iki telli ve üç telli curayı birleştirerek aynı anda çalma imkânı sağladığını ifade etti.