Unutulmaya yüz tutmuştu: 77 yaşındaki usta semerciliği makinayla sürdürüyor
Elazığ’ın Palu ilçesinde 77 yaşındaki Septin Karaçam, unutulmaya yüz tutmuş semerciliği teknoloji ayak uydurarak ayakta tutuyor. Karaçam, "Elim kolum tuttuğu sürece çalışacağım, fakire bedava da yaparım" dedi.
Elazığ’ın Palu ilçesinde yaşayan Septin Karaçam (77), unutulmaya yüz tutmuş semercilik mesleğini makineyle sürdürerek Doğu Anadolu’daki geleneği ayakta tutmaya çalışıyor. 6 çocuk ve 17 torun sahibi olan Karaçam, kullandığı makineler sayesinde mesleği devam ettiriyor.