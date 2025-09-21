Unutulmaya yüz tutmuştu: 77 yaşındaki usta semerciliği makinayla sürdürüyor



Önceki ustaların aksine mesleğin geleceği için teknolojiye ayak uydurduğunu dile getiren Karaçam, " Belki de semercilikte de teknoloji ilerlemiş oldu. Bu rahatlık, bu kolaylık nereden olacak. Benden önceki ustalar arkası gelecek diye bir şey çalışmadı. Bugün varsa, yarın yok diye düşündüler. Dört tane çuvaldız, bir bıçak, yanına da bir de bir semer otunu itmek için bir demir. Semercilik yapmaya da ihtiyacım yok ama vatandaşın işi görülsün diye çalışıyorum. Elim, kolum tuttuğu müddetçe ve çalışma gücüm varsa bedavada olsa sonuna kadar çalışacağım. Diyelim ki fakir olan, bir semer yaptırmaya parası yok, yanıma gelsin ona bedavaya yaparım. Tunceli, Bingöl, Karakoçan ve çevresini herkese yapıp satıyorum. Semercilikte doğu bölgesinde benden başka yok. Ben yıllarımı vermişim, çekirdekten yetişmişim. Bir çuvaldızımı vurduğum zaman diyorum, ben bunu noksan vurdum, yanlış vurdum. Onu çeker, bir de yanına dikerim" şeklinde konuştu.