Unutulmaya yüz tutmuştu: Doğanın renkleri yeniden hayat buluyor
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen doğal boyama çalışmaları, hem doğaya hem insan sağlığına zarar vermeyen ürünler ortaya çıkarıyor. Unutulmaya yüz tutmuş doğal boyacılık, el emeğiyle yeniden hayat buluyor.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü unutulmaya yüz tutmuş doğal boyama tekniklerini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirasa sahip çıkıyor. Enstitüde gerçekleştirilen çalışmalarda, doğadan toplanan bitkilerle iplik ve kumaşlar tamamen doğal yollarla boyanıyor.