Unutulmaya yüz tutmuştu: Doğanın renkleri yeniden hayat buluyor

Sentetik boyalar insan sağlığına zarar verdiği için doğal boyaların tercih edildiğin söyleyen Baş, "Ürettiğimiz kumaşlarımız ipek, pamuk ve yün olmak üzere tamamıyla doğaldır. İçerisinde insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır. Yaprakların kendi rengini aktarmasını sağlayarak, günümüze uygun doğal ürünler üretmekteyiz. Doğal boyamacılık, geçmişten günümüze kullandığımız bir yöntemdir. Geçmişte atalarımız, kıyafetlerini ve ürünlerini tamamen doğal yöntemlerle boyamışlardır. Bir dönem ‘cehri' denilen boyanın 1 kilogramı, altınla yarışacak değerdeymiş. Bu boyaların yurt dışına ihracatı da yapılmaktaymış. Ama 17. ve 18. yüzyıllarda sentetik boyaların ortaya çıkmasıyla doğal boyalar unutulmaya yüz tutmuş, zamanla sentetik boyalar öne geçmiştir. Günümüzde tekstil ve diğer alanlarda kullanılan sentetik boyalar insan sağlığına zarar verdiği için bizim yapmış olduğumuz doğal boyalar tamamen zararsız olup, bu nedenle tercih edilmektedir. Kullandığımız tüm atık maddeler, doğaya döküldüğünde gübre olarak geri dönmekte ve doğaya hiçbir zararı olmamaktadır" diye konuştu.