Unutulmaya yüz tutmuştu şimdi talep çok fazla: Sanat eserine dönüştürülüyor

Yurt dışından gelen birçok taleplerimiz var. Genelde iş adamları tarafından çok talep ediliyor. Bu kemik tarak Sivas’ımızın çok değerli bir sanatıdır. Eskiden Sivas tarak denildiğinde aynı Sivas bıçağı gibi meşhur bir taraktı. Genelde manda ve koçboynuzundan yapılır. Bir tarağın maliyeti oymasına göre değişiyor bin liradan 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özel gelin taraklarımızın kutularına varıncaya kadar tek tek ahşabından tutup oyma sanatına kadar kendim yapıyorum" diye konuştu.