Unutulmaya yüz tutmuştu şimdi talep çok fazla: Sanat eserine dönüştürülüyor
Sivas'ta yaşayan ve 30 yıldır işleme ve oyma işiyle uğraşan Hayati Ünsal, oyma ve süsleme sanatını, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak yaşatıyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş kemik ve boynuzdan yapılan Sivas taraklarını altın, gümüş, bronz detaylar ve mine boyalarla işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.
Sivas’ta yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır oyma ve süsleme sanatıyla uğraşan Hayati Ünsal, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.