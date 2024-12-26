Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman?
Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "Şivlilik" denilen adetle kutlanıyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman kutlanır?
Şivlilik, özellikle Anadolu'nun bazı bölgelerinde, özellikle kış mevsiminde yapılan geleneksel bir etkinliktir. Şivlilik, "şivlilik günü" veya "şivlilik yemeği" olarak da bilinir ve genellikle kışın soğuk günlerinde, evlerde yapılan bir araya gelme, eğlenceli bir etkinliktir. Bu gelenek, daha çok kadınlar arasında, mahalledeki ya da köydeki komşular arasında yapılır.