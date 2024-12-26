Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman?

Şivlilik, özellikle Anadolu'nun bazı bölgelerinde, özellikle kış mevsiminde yapılan geleneksel bir etkinliktir. Şivlilik, "şivlilik günü" veya "şivlilik yemeği" olarak da bilinir ve genellikle kışın soğuk günlerinde, evlerde yapılan bir araya gelme, eğlenceli bir etkinliktir. Bu gelenek, daha çok kadınlar arasında, mahalledeki ya da köydeki komşular arasında yapılır.