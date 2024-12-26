Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman?

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "Şivlilik" denilen adetle kutlanıyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman kutlanır?

Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman? - 1

Şivlilik, özellikle Anadolu'nun bazı bölgelerinde, özellikle kış mevsiminde yapılan geleneksel bir etkinliktir. Şivlilik, "şivlilik günü" veya "şivlilik yemeği" olarak da bilinir ve genellikle kışın soğuk günlerinde, evlerde yapılan bir araya gelme, eğlenceli bir etkinliktir. Bu gelenek, daha çok kadınlar arasında, mahalledeki ya da köydeki komşular arasında yapılır.

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Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman? - 2

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Şivilik, günümüzde sadece Konya şehir merkezinde yaşatılan ve her yıl üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembesinde kutlanan bir folklorik bayramdır. Şivlilik, 1 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 2 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman? - 3

ŞİVLİLİK GELENEĞİ

Şivlilik geleneği, genellikle yerel bir yemek hazırlama ve paylaşma etrafında döner. Kışın soğuk havalar nedeniyle evler daha sık kullanıldığı için, insanlar bu dönemde birbirlerine daha yakın olurlar.

Unutulmayan Konya geleneği: Şivlilik geleneği nedir? 2025 Şivlilik ne zaman? - 4

Şivlilikte, evler birbirlerine misafir edilir, yemekler yapılır, sohbet edilir ve eğlenceli aktiviteler düzenlenir.

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