Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor

Ardahan’ın serhat ilçesi Posof muhteşem doğasıyla adeta büyülüyor.

Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor - 1

Yüzlerce çeşit endemik bitkilerle kaplı ola Urema Yaylası mevsim değişikliğine rağmen canlılığını koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor - 2

Yoğun yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karların tamamen eridiği yaylada görsel şölen yaşanıyor.

Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor - 3

Yaz aylarında yaylaya çıkan köylüler ve araziye yayılan hayvanlar bölgeye ayrı bir canlılık ve güzellik katıyorlar.

Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor - 4

Menderesler ise bin bir çeşit bitkiyle görenlere eşsiz bir doğa sunuyor.

Urema Yaylası doğal güzelliğini koruyor - 5
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