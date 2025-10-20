Üretici bu yıl zor sezon geçirdi: Rekolte beklentisi yüzde 40 azaldı

Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Şu anda ilimizin her bölgesinde her ilçesinde elma hasadımız devam ediyor. Yaklaşık 15 Eylül tarihinde hasadımız başlayıp hava şartlarına göre 2 ay kadar sürüyor. Bu yıl yaklaşık 800 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir rekoltemiz olmuştu. Bu yıl don ve dolu hadiselerinden dolayı tonajımızda düşüklük oldu. Türkiye'de de elmanın yaklaşık yüzde 25- 27 oranını biz üretiyoruz. Türkiye'mizde her 4 elmadan 1'ini biz üretiyoruz. İlimizde ürettiğimiz elmalar ilk önce soğuk hava depolarına gidiyor. Soğuk hava depo zincirinde de ülke genelinde birinciyiz. Yaklaşık 500 bin ton civarında bir soğuk hava deposu rekoltemiz mevcut. Elmalarımız soğuk hava depolarına girdikten 1 ay sonra Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük metropol illere ve yurt dışına gidiyor. Hindistan, Çin, Avrupa ve Arap ülkelerine elmalarımız ulaşıyor" diye konuştu.