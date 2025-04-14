Üreticiler ciddi kayıp yaşıyor: Zirai don albastı kirazını da vurdu
Malatya'da etkili olan zirai don, kayısının yanı sıra kentin diğer önemli tescilli ürünü dalbastı kirazını da vurdu. Geçimini meyvecilikle sağlayan üreticiler, ürün kaybının yanında ağaçların da zarar görmesinden endişe ediyor.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don, birçok meyve türünü etkileyerek büyük ekonomik kayıplara yol açtı. Üreticiler, kayısının ardından dalbastı kirazında da ciddi kayıplar yaşandığını belirtiyor.