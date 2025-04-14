Üreticiler ciddi kayıp yaşıyor: Zirai don albastı kirazını da vurdu

Ekonomik açıdan büyük katkı sağlayan coğrafi işaretli dalbastı kirazımız da bu dondan nasibini aldı. Yıllık bin 250 ton ihracat gerçekleştirdiğimiz dalbastı kirazı tamamen yok oldu. Ürün kaybının ardından şimdi de ağaçlarımızda oluşabilecek zararlar nedeniyle endişeliyiz" diye konuştu