Üretim sezonu sona erdi: Rekolte her yıl azalıyor
Kastamonu'da arıcıların kestane balı üretim sezonu sona erdi. Yılda 400 ton civarında kestane balı üretimi yapılan Kastamonu'da, rekolte gal arısı ve iklim şartları sebebiyle yaklaşık 100 tona kadar düştü.
Kastamonu’nun sahil kesimindeki Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinde üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli kestane balında, sağım sona erdi. Adeta şifa deposu olan ve düzenli tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanan kestane balının bu yılki hasadı tamamlandı.