Urmiye Gölü kurudu: Tuz taşınımı Türkiye'yi de etkileyecek

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "O tuzun gittiği her bölgede tuzlanmayla birlikte artık bir verimsizlik olacak. Yani o bölgedeki verimli toprakların yok olmasına neden oluyor. Tabi ki göl bir ekosistem. O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. Bizim o rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek. Tarımsal alanların verimsizliğine neden olacak." dedi.