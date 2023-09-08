Urmiye Gölü kurudu: Tuz taşınımı Türkiye'yi de etkileyecek
İran'daki dünyanın 2'nci büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü'nün neredeyse tamamı kurudu. Tuzların rüzgarla taşınmasının İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de etkiyeceği belirtildi. Uzmanlar, tuz taşınımı nedeniyle tarım alanlarının verimsizleşeceğini ifade etti.
Küresel İklim değişikliğine bağlı olarak azalan yağışlar, artan buharlaşma ve uygulanan yanlış politikalar, dünyanın 2'nci büyük tuz gölü olan Urmiye Gölü'nün önce alan kaybetmesine ardından da büyük ölçüde kurumasına neden oldu.