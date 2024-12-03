Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta düşen asansörde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı - 1

Olay, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı - 2

Zeminden yukarı haraket eden içinde bir kişi bulunan asansör ikinci kata geldiği sırada zemin kata düştü.

Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı - 3

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde sıkışan S.Ç.S.'yi çıkardı.

Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı - 4

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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