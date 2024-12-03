Uşak'ta asansör düştü: 1 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta düşen asansörde bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi.
Olay, Kemalöz Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan 12 katlı apartmanda meydana geldi.
Zeminden yukarı haraket eden içinde bir kişi bulunan asansör ikinci kata geldiği sırada zemin kata düştü.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde sıkışan S.Ç.S.'yi çıkardı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.