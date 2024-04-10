Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne araba düştü. Arabada bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 1

Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 2

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 3

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 4

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 5

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 6

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne batmış otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 7

Olay yerine giden ekiplerin otomobilde birinin olup olmadığını tespit edememesi üzerine, bölgeye AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Uşak'ta otomobil gölete düştü: 1 kişi hayatını kaybetti - 8
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