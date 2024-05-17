Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın 4 saatte söndürüldü.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 1

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 2

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 3

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın bitişiğindeki binada bulunan başka bir fabrikanın deposuna sıçradı.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 4

Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 5

Yangın nedeniyle hasarın oluştuğu fabrika ve depoda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - 6
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