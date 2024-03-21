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Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye başkanı kimdir? Üsküdar Belediye başkan adayları

Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir? Üsküdar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Üsküdar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Üsküdar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları..

Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye başkanı kimdir? Üsküdar Belediye başkan adayları - 1

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Üsküdar Belediyesini 159.320 alınan oy ve %48.25 oy oranı ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %48.25
  • CHP %45.48
  • Saadet Partisi %4.57
  • DSP %0.99
  • Vatan Partisi %0.31
  • BTP %0.25
  • Diğer %0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye başkanı kimdir? Üsküdar Belediye başkan adayları - 2

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen Kimdir?

Hilmi Türkmen 1 Mart 1973 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı.

Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcılığı Dönemi: 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde; TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye’de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.

Belediye Başkanlığı Dönemi: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Beş yıllık Başkanlık dönemi boyunca yüzlerce yeni esere imza attı. Türkiye’nin ilk altın leed sertifikalı akıllı kamu binası olan Üsküdar Belediye Başkanlığı binası hizmete girdi. Yine Türkiye’de bir ilk olan Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullulara ücretsiz Boğaz turu hizmetini başlattı. Üsküdar’a 5 yeni meydan kazandırdı. 33 yıllık imar planı sorununu ve 2B sorununu çözdü, 20 bin kişiye tapuları verildi. 9 spor merkezi, 15 yüzme havuzu, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi konseptine uygun olarak Nevmekân ve Nevmekân Sahil’i Üsküdar’a kazandırdı. Yine bu dönemde Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum açıldı. 46 yeni park ile Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı. Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 33 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapıldı. 10 adet yeni okul inşa edildi. Türkmen yine bu dönemde toplam 62 caminin sıfırdan yapılmasına ya da restore edilmesine imza attı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda hafız olan Türkmen iki de torun sahibidir.
Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye başkanı kimdir? Üsküdar Belediye başkan adayları - 3

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HİLMİ TÜRKMEN
  • SİNEM DEDETAŞ
  • CEVDET ÇAVUŞ
  • ERTUĞRUL KORKUT ERENKUL
  • FERHAT DUYMAÇ
  • MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN
  • LALE ÖZEL
  • ERDAL TÜFEKÇİ
  • TURGUT SADIKOĞLU
  • ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU
  • NURSEL ÇELİKOK
  • YUNUS BALLI
  • ŞİNASİ KUYTAK
  • FEYZULLAH ÇİFTÇİ
  • MEHMET TURAN MIZRAK
  • AHMET ÇAYLIOĞLU
  • KÜBRA KORKMAZER
  • HANDE MUTLU
  • YILMAZ BAYAT
  • NURAY KAYA SOLMAZ
Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar Belediye başkanı kimdir? Üsküdar Belediye başkan adayları - 4

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