Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

"LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİR"

Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, ise lodos nedeniyle güçlü dalgaların erimeye neden olduğunu ifade etti. Berkçil, "Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.