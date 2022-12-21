Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme

Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 1

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 2

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 3

Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 4

Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 5

"DAHA ÖNCE BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUK"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, "Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 6

Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, "Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak" dedi.

Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme - 7

"LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİR"

Uzun yıllardır Üsküdar'da yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, ise lodos nedeniyle güçlü dalgaların erimeye neden olduğunu ifade etti. Berkçil, "Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum" dedi.

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