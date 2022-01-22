Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Haberler - DHA 22.01.2022 - 10:03

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 1

Çengelköy Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 2

Alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 3

İtfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. 

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 4

Alevlerin yan tarafta bulunan 2 katlı binaya da sıçramaması için çaba sarf edildi.

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 5

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 6

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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