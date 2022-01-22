Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haberler - DHA 22.01.2022 - 10:03
Çengelköy Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü.
Alevlerin yan tarafta bulunan 2 katlı binaya da sıçramaması için çaba sarf edildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.