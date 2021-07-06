Üsküdar'da ağaç yola devrildi

Üsküdar Vaniköy Caddesi'nde. 10 metre uzunluğundaki bir ağaç yola devrildi. Kaza ve yaralanma yaşanmayan olay nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.

Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 04:34

Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 1
Üsküdar Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi üzerinde bulunan Vaniköy Parkı'nda bir ağaç devrilerek yola düştü.
Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 2
Ağacın devrilmesi esnasında, geç saat olması sebebiyle yoldan geçen araç ve yaya bulunmamasından dolayı kaza ve yaralanma yaşanmadı.
Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 3
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi.
Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 4
Yola devrilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacı, itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile kesti.
Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yolu temizleyerek ağacı kaldırdı.
Üsküdar'da ağaç yola devrildi - 6
Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.

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