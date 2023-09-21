Üsküdar’da boya deposunda yangın
İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binada bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Boya ve izolasyon malzemelerinin konulduğu depodaki yangın, 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Yangın 13.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi’ndeki İzzettinbey Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın otopark katında, içinde izolasyon malzemeleri ve boya bulunan depoda çıktı.Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kısa sürede binayı ve çevreyi yoğun duman kapladı.