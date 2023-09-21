Üsküdar’da boya deposunda yangın

İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binada bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Boya ve izolasyon malzemelerinin konulduğu depodaki yangın, 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Üsküdar’da boya deposunda yangın - 1

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın 13.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi’ndeki İzzettinbey Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın otopark katında, içinde izolasyon malzemeleri ve boya bulunan depoda çıktı.

Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kısa sürede binayı ve çevreyi yoğun duman kapladı.

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Üsküdar’da boya deposunda yangın - 2

İşyeri sahiplerinin müdahale ettiği ancak söndürmeyi başaramadıkları yangına haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında oluşan yoğun duman sebebiyle iş yeri ve konut olarak kullanılan 6 katlı bina tahliye edildi.
Üsküdar’da boya deposunda yangın - 3

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının olduğu depoya istiflenen malzemeler ve girişlerin darlığı nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri kırılan duvarların ardından yangın merkezine ulaştı.
Üsküdar’da boya deposunda yangın - 4

Depodaki malzemeler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Üsküdar’da boya deposunda yangın - 5

Binada yaşayanlar binanın giriş katında bulunan inşaat ve boya firmasının binanın otopark olarak kullanılan bodrum katının bir kısmını yeterli tedbir almadan kepenklerle depoya çevirdiğini, yangının burada başladığını iddia etti.

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