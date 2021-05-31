Üsküdar’da defineciler tarihi köşkü talan etti

İHA 31.05.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 09:57
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası'nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında Üsküdar’da yaptırıldı.
Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün günümüze kadar ulaşmasını sağladı.
Hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi haline geldi.
Yıllarca süre gelen bakımsızlığın yanı sıra defineciler köşkün her köşesini istila etti.
Köşk içerisinde bulunan ahşap merdivenler yıkılırken, Köşk içerisinde bulunan eşyalar hırsızlar tarafından çalındı. Tarihi köşk zamana yenik düşerek harabeye döndü.
Erkent, son olarak şunları söyledi:
"Köşkün şu an duvar ve zeminlerinde açılmış çukur alanlar var. Tarihi Kandilli Köşkü'nün bir an önce koruma altına alınması ve gerekenin yapılması hepimiz için sevindirici bir haber olacaktır"