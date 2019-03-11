Üsküdar'da İETT otobüsü ters yöne girdi: Biri ağır 5 yaralı
DHA
İstanbul Üsküdar'da ters yöne girdiği belirtilen İETT otobüsü taksiyle çarpıştı. Biri ağır 5 kişinin yaralandığı kazaya cep telefonuyla oynayan İETT sürücüsünün neden olduğu iddia ediliyor.
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1İstanbul Üsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
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2Kaza saat 13.30 sıralarında Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
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3Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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4Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı.
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5Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
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6Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.
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7İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.