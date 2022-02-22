Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar’da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşırtıyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven bulunmuyor.

Haberler - İHA 22.02.2022 - 17:10

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 1

Üsküdar’da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor.

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 2

Binanın birinci katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 3

Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını gören vatandaşlar ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 4

"GERÇEKTEN FIKRA GİBİ"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık” diye konuştu.

Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 5
Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - 6

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