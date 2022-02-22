Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Haberler - İHA 22.02.2022 - 17:10
Üsküdar’da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor.
Binanın birinci katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.
Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını gören vatandaşlar ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.
Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık” diye konuştu.