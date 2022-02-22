Üsküdar’da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

"GERÇEKTEN FIKRA GİBİ"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık” diye konuştu.