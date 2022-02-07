Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

"DAİRE SAHİPLERİNE 50'ŞER BİN LİRA NAKDİ YARDIMDA BULUNUYORUZ"

Vali Yerlikaya, apartmanda yaşayan vatandaşların durumuna ilişkin şunları belirtti:

"Bu akşam, bu kardeşlerimizden yakın akrabalarına gitmek isteyenler yakın akrabalarına, 'Biz otelde kalmak istiyoruz' diyenleri, bu konuda düşünce beyan eden kardeşlerimizi de otelde misafir ediyoruz. Bu binanın yanındaki 4 apartman da tedbir amaçlı boşaltıldı. Onlardan da otelde ya da akrabasında kalmak isteyenlere tercihleri kendilerine bıraktık. Bu apartmanla ilgili belediyemiz hemen riskli yapı kararını aldı. Saat 19.00 itibarıyla yıkıma başladı, yarın yıkımı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum hem Üsküdarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıpkı Kartal Orhantepe Mahallemiz Yeşilyurt Apartmanı'nda olduğu gibi süratle bu apartmanımızda en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Bu süre içerisinde, bu kardeşlerimize, hemen yarın sabah kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, valiliğimiz 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılıncaya kadar kira yardımını Bakanlığımız üstleniyor, kira yardımında bulunuyoruz. Az önce ifade etmiştim bu gecelik boşaltılan 4 binadaki vatandaşımız başta olmak üzere, komşumuzdan camı, çerçevesi kırılan, buna benzer hasarı olanları da Hilmi Başkanımızla değerlendirdik. Hilmi Başkanımız da sabah erkenden gereğini yapacak."