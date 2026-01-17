Üsküdar’da TIR'ın üzerindeki ekskavatör tabelayyı yıktı: 7 araç zarar gördü

17.01.2026 18:49

İHA

Üsküdar’da TIR'ın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpmasıyla 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar Sahil Yolu'nda, seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı. 

Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi. 

Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. 

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.