Üsküdar’da TIR'ın üzerindeki ekskavatör tabelayyı yıktı: 7 araç zarar gördü
17.01.2026 18:49
İHA
Üsküdar’da TIR'ın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpmasıyla 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
IHA
Üsküdar Sahil Yolu'nda, seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı.
IHA
Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
IHA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
IHA
Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
IHA
Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.