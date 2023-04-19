Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi

Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı bir kişi engelledi.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 1

Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 2

Zabıta ekipleri, yıkım kararı alınan kafe ve restoranların çevresine bariyer yerleştirdi.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 3

Ekipler büfe ve kafe sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 4

Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 5

Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 6

Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı.

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelledi - 7

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER