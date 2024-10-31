Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı
Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde geçen mayıs ayında 4 kişinin öldüğü kahvehanedeki silahlı çatışmanın taraflar arasında husumeti sürüyor. Olayda ölen 4 kişinin arkadaşları, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İş yeri sahibi Mehmet D.'nin yaralandığı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Üsküdar, Ünalan Mahallesi'nde iş yeri sahibi Mehmet D. oturduğu sırada içeri giren maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Mehmet D. yaralanırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde 9 mm çapında 3 adet boş kovan bulundu.