Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde geçen mayıs ayında 4 kişinin öldüğü kahvehanedeki silahlı çatışmanın taraflar arasında husumeti sürüyor. Olayda ölen 4 kişinin arkadaşları, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İş yeri sahibi Mehmet D.'nin yaralandığı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 1

Üsküdar, Ünalan Mahallesi'nde iş yeri sahibi Mehmet D. oturduğu sırada içeri giren maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Mehmet D. yaralanırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde 9 mm çapında 3 adet boş kovan bulundu.

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Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 2

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırı anının işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 3

Görüntülerde yüzü maskeli, gri kapuşonlu, kırmızı şapkalı bir kişinin içeri girdiği, bir anda silahını çekerek Mehmet D.'ye ateş edip kaçtığı görüldü.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 4

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çalışmalar sırasında mağdur Mehmet D.'nin birkaç gün önce iş yerini boşaltması için bir kişi tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı.

Polis olay yerine motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştiren H.T.'yi (23) gözaltına alındı. Şüpheliye olay sırasında yardım eden M.A.Y.(17) de kısa sürede yakalandı. İki şüphelinin daha önceden poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 5

SALDIRININ ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİ ARALANDI

Silahlı saldırı olayının geçen mayıs ayında bir kahvehanede sözde barışmak için bir araya gelen ancak çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın devamı olduğu belirlendi.

Olayda ölen 4 kişinin arkadaşlarının, karşı tarafın sahibi olduğu iş yerine giderek "Bu dükkanlarda artık kiracı olmayacak. Boş olacak." diyerek dükkanları tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 6

Bu gelişme üzerine olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen ve mayıs ayındaki olayda hayatını kaybeden bir kişinin oğlu S.Y.K. ile arkadaşı Ö.F.C.’nin yakalanması sonrası, gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı - 7

4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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