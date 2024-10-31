Üsküdar'daki kanlı kahvehane çatışmasının husumeti devam ediyor: İş yerinde kurşun yağdırdı

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çalışmalar sırasında mağdur Mehmet D.'nin birkaç gün önce iş yerini boşaltması için bir kişi tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı.

Polis olay yerine motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştiren H.T.'yi (23) gözaltına alındı. Şüpheliye olay sırasında yardım eden M.A.Y.(17) de kısa sürede yakalandı. İki şüphelinin daha önceden poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.