Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü

Uskumru yavrusu 35 yıl aradan sonra Marmara'da yeniden bol miktarda görülmeye başlandı. Balıkçılar da tezgahları süsleyen balığa olan ilgiden memnun.

Haberler - İHA 22.02.2022 - 15:16

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 1

Marmara Denizi'nde uzun yıllardır bol miktarda sürüler halinde görünmeyen uskumru yavrusu, 'de yeniden tezgaha geldi.

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 2

KİLOSU 30 TL

Kilosu 30 liradan alıcı bulan uskumru yavrusu, vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor.

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 3

Bu türün 35 yıldır bol miktarda bulunamadığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu" dedi.

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 4

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI"

Balığın kaybolma sebebinin bilinçsiz avcılık olabileceğini belirten Bineklioğlu, "Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" ifadelerini kullandı.

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 5

"DAHA DA UCUZLAYACAK"

Balık fiyatlarına da değinen Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları geçen haftalara göre biraz daha ucuz. Hamsiyi 45, istavriti 35, mezgiti 30, tekiri de 40 liraya satıyoruz.  Balık fiyatları önümüzde ki günler daha da ucuzlayacak" dedi.

Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü - 6

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