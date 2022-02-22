Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE FAYDALI"

Balığın kaybolma sebebinin bilinçsiz avcılık olabileceğini belirten Bineklioğlu, "Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" ifadelerini kullandı.