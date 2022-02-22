Uskumru yavrusu, 35 yıl sonra tezgaha döndü

Haberler - İHA 22.02.2022 - 15:16
Marmara Denizi'nde uzun yıllardır bol miktarda sürüler halinde görünmeyen uskumru yavrusu, Kocaeli'de yeniden tezgaha geldi.
Kilosu 30 liradan alıcı bulan uskumru yavrusu, vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor.
Bu türün 35 yıldır bol miktarda bulunamadığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu" dedi.
Balığın kaybolma sebebinin bilinçsiz avcılık olabileceğini belirten Bineklioğlu, "Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" ifadelerini kullandı.
Balık fiyatlarına da değinen Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları geçen haftalara göre biraz daha ucuz. Hamsiyi 45, istavriti 35, mezgiti 30, tekiri de 40 liraya satıyoruz. Balık fiyatları önümüzde ki günler daha da ucuzlayacak" dedi.