USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi

Ekim ayında Karadeniz’e NATO tatbikatı için giden güdümlü füze destroyeri USS Porter, bu sabah Sarayburnu Limanı’na demirledi. Geminin 4 gün İstanbul’da kalması bekleniyor.

Haberler - DHA 16.11.2021 - 11:27

USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 1

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Porter (DDG 78) Karadeniz'den ayrılarak, liman ziyareti gerçekleştirmek üzere 'a geldi. 

USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 2

Porter, NATO müttefikleri ve bölgedeki ortakları ile faaliyetlerini yerine getirmek üzere 30 Ekim'de Karadeniz'e gitmişti. 


USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 3

Porter, Karadeniz'de, Blue Ridge sınıfı ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT) sancak gemisi olan komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney (LCC 20) ve Henry J. Kaiser sınıfı denizde ikmal muharebe destek gemisi USNS John Lenthall'ın yanı sıra (T-AO 189), Bulgaristan, Romanya, ve Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte gemi manevra tatbikatlarında bulunma fırsatını yakaladı. 


USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 4

Porter, şu anda Altıncı Filo operasyon bölgesinde onuncu devriyesini gerçekleştiriyor.

USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 5

İspanya'nın Rota şehrinde ileri konuşlandırılan Porter, Karadeniz de dahil olmak üzere Avrupa'daki ABD ulusal güvenlik menfaatlerini desteklemek maksadıyla, ABD Altıncı Filosu operasyon alanında faaliyetlerini yerine getiriyor.

USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 6
USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 7
USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 8
USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 9
USS Porter destroyeri Sarayburnu Limanı'na demirledi - 10

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