Üst geçide asılan pankartla Ezgi'nin katilini arıyorlar
İzmir'de, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'i (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 382 gün geçmesine rağmen yakalanamadı. Ezgi Zerkin’in defnedilmesinin yıl dönümünde ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne 'İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı.
Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.