Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük

Bursa'da ağabeyinin üst katında oturan bir kişi, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu tavanı hiltiyle deldi.

Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük - 1

Bursa'da beş katlı binada oturan bir kişi, üstündeki dairede yaşayan kardeşinin evinin tavanında delik açtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük - 2

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, geçen yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden babaları K.Ö'den miras kalan apartmanda yaşayan Bekir Ö. (38) ile üst katında oturan kardeşi Ali Ö. (35) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük - 3

TAVANINI HİLTİYLE DELDİ

Tartışmanın ardından Ali Ö, yaşadığı evin tabanına kırıcı aletle zarar vererek, ağabeyinin ailesiyle yaşamını sürdürdüğü dairenin tavanında iki delik açtığı öne sürüldü.

Ağabey Bekir Ö., kardeşinin evden çıkması için kendisine baskı uyguladığını iddia etti.

Bekir Ö., "Ali, burada oturmamızı istemiyor. Beni çıkarmak için sürekli rahatsız ediyor.

Kırıcı aletle konutuna zarar vermesi üzerine polise giderek kardeşi hakkında, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Bekir Ö., kardeşinin sadece kendisini değil diğer bina sakinlerini de rahatsız ettiğini öne sürdü.

Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük - 4

BALKONA BEBEK ARABALI SİSTEM KURDU

Eşinin kardeşi olan Ali Ö.'nün evden çıkmaları için dört yıldır kendilerine psikolojik baskı uyguladığını ifade eden Semra Ö. ise "Apartmandan taşınmamız için sürekli gürültü yapıyor. Yaptığımız uyarılar karşısında, 'Yapmaya devam edeceğim' yanıtını alıyoruz. Balkonuna kurduğu yük taşımada kullanılan caraska ile bebek arabalarını yola indirip daha sonra aynı şekilde evine çıkarıyor" dedi.

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