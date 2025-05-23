Üst katta oturan kardeşten akılalmaz kötülük

TAVANINI HİLTİYLE DELDİ

Tartışmanın ardından Ali Ö, yaşadığı evin tabanına kırıcı aletle zarar vererek, ağabeyinin ailesiyle yaşamını sürdürdüğü dairenin tavanında iki delik açtığı öne sürüldü.

Ağabey Bekir Ö., kardeşinin evden çıkması için kendisine baskı uyguladığını iddia etti.

Bekir Ö., "Ali, burada oturmamızı istemiyor. Beni çıkarmak için sürekli rahatsız ediyor.

Kırıcı aletle konutuna zarar vermesi üzerine polise giderek kardeşi hakkında, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Bekir Ö., kardeşinin sadece kendisini değil diğer bina sakinlerini de rahatsız ettiğini öne sürdü.