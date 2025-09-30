Ustalar çırak bulamıyor: "Teknolojiye yenik düştük"

"TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, aynalı süpürge ustası Varol Kuzu, AA muhabirine, Edirne'nin geleneksel el sanatlarından aynalı süpürge yapımını 40 yıldır sürdürdüğünü söyledi.



Teknolojiye yenik düşen süpürgenin bugün daha çok minyatür boyutta hediyelik yapıldığını anlatan Kuzu, zanaatın geleceğe taşınması konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.



Aynalı süpürge yapan usta sayısının çok azaldığını ve yenilerinin yetişmediğini belirten Kuzu, "Çırak bulmakta zorlanıyoruz. Yeni nesil, geleneksel el sanatlarına çok ilgi göstermiyor." dedi.





