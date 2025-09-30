Ustalar çırak bulamıyor: "Teknolojiye yenik düştük"
Edirne'de yarım asır önce 400'e yakın üreticisiyle kentin simgelerinden olan süpürgecilik, bugünlerde 10 civarında ustayla sürdürülüyor.
Eski dönemlerde evlerin başlıca temizlik aracı olan el süpürgeleri, elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmasıyla eski önemini kaybetti. Bu değişim, Türkiye'nin süpürge üretim merkezi konumundaki Edirne'de mesleği olumsuz etkiledi.
Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, sarartılması, boylanması ve bağlanması gibi zahmetli aşamalardan geçmesine rağmen artık üreticisine kazanç sağlamayan süpürgecilik, kaybolma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.