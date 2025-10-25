Ustasının emanetiydi: 75 yıllık makineyle işini yapıyor

Hayatı boyunca mesleğine olan sevgi ve saygısını hiç kaybetmeyen Avcı, 50 yıldır terzilik mesleğini büyük bir şevkle sürdürüyor.
Küçük ve eski dükkanında 50 yıldır mesleğini eline makası aldığı ilk günkü heyecanla devam ettiren Avcı, henüz çocuk yaştayken çırak olarak çalışmaya başladığı terzi dükkanında ustasından mesleğin püf noktalarını öğrendi.
1974'te açtığı iş yerinde alın teri dökmeye devam eden Avcı, 50 yıldır hatıralar biriktirdiği ve çıraklar yetiştirdiği ekmek teknesinden gelen eski ama tıkır tıkır çalışan dikiş makinesi sesi pasaja ayrı bir hava katıyor.
Metre, iğne ve makasını elinden düşürmeyen, sayısız pantolon, şalvar, ceket, gömlek ve pardösü dikti, binlerce eşyanın da tamiratını yapıp, sökükleri elden geçiren Avcı, 12 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini ilk günkü heyecanla ve tutkuyla sürdürdüğünü belirtti.
İlkokulu bitirdikten sonra mesleğe başladığını anlatan Avcı, "Bir meslek sahibi olmak için ilkokulu bitirdikten sonra ustamın yanında terzi çırağı olarak mesleğe başladım. Komşumuzun yeğeninin vesilesiyle bu mesleğe başladım. Mesleğe 1978 yılında başladım. Ustamızın yanında mesleğe çırak olarak başladık. Kalfalık ve ustalık yaptıktan sonra mesleği bugüne kadar devam ettirdik" dedi.