Ustasının emanetiydi: 75 yıllık makineyle işini yapıyor

Hayatında terzilik dışında bir meslek yapmayı düşünmediğini belirten Avcı, "Mesleğimi çok seviyorum ve bu mesleğe ömrümü verdim. Bu meslek sabır isteyen bir meslektir. Adeta iğne ile kuyu kazıyoruz. Tek tek iğne ile dikiş yapıyoruz. Meslekte yetişen eleman olmadığı için bu meslek ileride kıymetli bir meslek olacak. Mesleğimiz eskiden çok güzel bir meslekti. Parası da güzeldi. Fakat şu anda bu mesleği yapacak biri ancak asgari ücret kadar para kazanabilir" ifadelerini kullandı.



Yeni ve gelişmiş olan dikiş makineleri çıkmasına rağmen 1950 model makineyle müşterilerine hizmet ettiğini belirten Avcı, "Ustam bu makineyi 1952 yılında almış. Ustam vefat ettikten sonra makineyi ben aldım. Makine ustamdan bana hatıra kaldı. Hala makinemle çalışıyorum. Makinenin hatırası var. Benim işimi görüyor. Konfeksiyon gibi çalışmadığım ve sipariş üzerine çalıştığım için işimi görüyor" diye konuştu.