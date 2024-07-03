"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı
İstanbul Kağıthane'de komşular arasında, binanın önündeki çöplerin süpürülmesi nedeniyle kavga çıktı. Çöpleri süpüren Hüseyin Katırcı, "Üstüme toz geliyor." diyen komşusunun oğlu ve onun babası tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sokak ortasında dövülen adamı vatandaşlar kurtarırken, saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.00 sıralarında iddiaya göre emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı.