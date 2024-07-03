"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı

İstanbul Kağıthane'de komşular arasında, binanın önündeki çöplerin süpürülmesi nedeniyle kavga çıktı. Çöpleri süpüren Hüseyin Katırcı, "Üstüme toz geliyor." diyen komşusunun oğlu ve onun babası tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sokak ortasında dövülen adamı vatandaşlar kurtarırken, saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı.

"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.00 sıralarında iddiaya göre emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı.

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"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 2

Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F., "Sen buraları süpüremezsin bana toz geliyor." dedi. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim." karşılığını verdi.

"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 3

YUMRUKLU SALDIRI

Taraftalar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfür ederek yumruk attı.

"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 4

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırdı. Bu sırada Mikail F., iddiaya göre "Git istediğin yere şikayet et." diye konuştu.

"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 5

İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı yaşanan olayı öğrendi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F., konuşan komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F., Ali Katırcı'ya saldırdı.

"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı - 6

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı'nın hastanede sağlık kontrolünden geçip darp raporu alması sonrası şikayetçi olması üzerine polis Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan ve “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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