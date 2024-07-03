"Üstüme toz geliyor" kavgası: Baba oğuldan yumruklu saldırı

Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı'nın hastanede sağlık kontrolünden geçip darp raporu alması sonrası şikayetçi olması üzerine polis Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan ve “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılan baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.