Üşüdüğü için otobüse binen köpeği 1,5 saat gezdirdi

Özgün, tasması bulunan köpeği sahibine ulaştırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi personeline teslim etti. Köpeğin otobüste yolculuk yapmasından yolcuların da mutlu olduğunu anlatan Özgün, hayvanın her komutu yerine getirdiğini ve çok sevimli olduğunu söyledi. Özgün, "Tıp Fakültesi durağında otobüsten indi. Kaybolmaması için tekrar otobüse bindirdik. Onu öyle yapayalnız sokakta bırakmaya vicdanım el vermedi. İnşallah sahibi bir an önce çıkar" ifadesini kullandı.