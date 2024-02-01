Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu

İzmir'de bir taksi şoförü, yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu, taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat ederken görüldü.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 1

Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz E. (44), Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aldıktan sonra aracını hareket ettirdi. 

Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini söylerek "Borcumuz ne kadar?" dedi.

VIDEO: TAKSİ ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI

TÜRKİYE HABERLERİ

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 2

ÜCRET SORDU, BAŞINDAN VURDU

"221 lira kardeş" cevabını alan saldırgan, cebinden para çıkarır gibi yaparak şoföre 3 el ateş etti. 

Taksi şoförü acı içinde yan koltuğa devrilirken, saldırgan yaklaşık 10 dakika boyunca araç içerisinde bir şeyler aradı. 

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 3

"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN"

Araç içi kamerasına yaralı şoföre tokat attığı da görülen saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği de duyuldu.

Aracı aradıktan sonra bir süre dışarıda bekleyen saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 4

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 5

"SOĞUK HAVA, ALAYIM DEDİM"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Ben de arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor.

Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu - 6

ŞOFÖR AMELİYATA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

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