Üşümesin diye aldığı yolcu "bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek başından vurdu
İzmir'de bir taksi şoförü, yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcu, taksi şoförüne 3 el ateş ettikten sonra "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat ederken görüldü.
Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz E. (44), Buca ilçesinde maskeli bir yolcuyu aldıktan sonra aracını hareket ettirdi.
Taksi şoförünü bir süre yanlış adreste gezdiren yolcu, daha sonra istediği adrese geldiğini söylerek "Borcumuz ne kadar?" dedi.