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UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) akaryakıt istasyonlarında, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara araç bilgilerinin aktarılmasını sağlar 2023 yılında yürürlüğe giren UTTS için başvuru ve kayıt ücretlerinde indirime gidildi. Araç kullanıcıları ''UTTS ücreti ne kadar, son başvuru ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.

UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır? - 1

Araçlarda UTTS mekanizması ile akaryakıt satış sürecinde vergi güvenliğini sağlamak ve etkili denetim gerçekleştirmek amaçlanıyor. UTTS kaydı ve montajını yapmamış olan mükellefler için son tarih 30 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktıracaklara, geçiş süreci nedeniyle fiyat indirimi uygulanacak. İşte, UTTS hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır? - 2

UTTS FİYATI NE KADAR?

25 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında UTTS taktıracaklar için fiyat 2.791,45 TL yerine, 2.172 TL olacak. Ayrıca Taşıt Tanıma Birimi (TTB)'ni 1 Ocak - 25 Mart tarihleri arasında satın almış ancak montaj yaptırmamış, faturası kesilmemiş mükelleflerin montaj işlemlerini yaptırmaları ardından fazladan 619,45 TL hesaplarına iade olacak.

Fakat 1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB almış ve montajını gerçekleştirmiş araç sahiplerinin gereken kayıt ve başvurularını 30 Nisan'a kadar yapmaları neticesinde 619,45 TL karşılığında çeşitli desteklerden faydalanacaklardır. Söz konusu destekler ise UTTS Mobil Uygulamasını indirdikten sonra görüntülenebiliyor.

UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır? - 3

UTTS ZORUNLU MU, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil, işte kullanılan taşıtlar için en geç 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydının yaptırılması, en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması zorunludur.

UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır? - 4

TTB NEDİR?

Yakıt depo girişine monte edilebilen, söküldüğünde tekrar kullanılama imkanı olmayan taşıta dair plaka bilgisi, aracın mükellefine ilişkin bilgiler gibi hususları barındıran ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında Taşıt Tanıma Okuyucusu aracılığıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik iletilmesini sağlayan Taşıt Tanıma Biriminidir.

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