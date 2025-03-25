UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) akaryakıt istasyonlarında, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara araç bilgilerinin aktarılmasını sağlar 2023 yılında yürürlüğe giren UTTS için başvuru ve kayıt ücretlerinde indirime gidildi. Araç kullanıcıları ''UTTS ücreti ne kadar, son başvuru ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor.
Araçlarda UTTS mekanizması ile akaryakıt satış sürecinde vergi güvenliğini sağlamak ve etkili denetim gerçekleştirmek amaçlanıyor. UTTS kaydı ve montajını yapmamış olan mükellefler için son tarih 30 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) taktıracaklara, geçiş süreci nedeniyle fiyat indirimi uygulanacak. İşte, UTTS hakkında detaylar...