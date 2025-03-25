UTTS fiyatı 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu mu, en son ne zaman taktırılır?

UTTS FİYATI NE KADAR?

25 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında UTTS taktıracaklar için fiyat 2.791,45 TL yerine, 2.172 TL olacak. Ayrıca Taşıt Tanıma Birimi (TTB)'ni 1 Ocak - 25 Mart tarihleri arasında satın almış ancak montaj yaptırmamış, faturası kesilmemiş mükelleflerin montaj işlemlerini yaptırmaları ardından fazladan 619,45 TL hesaplarına iade olacak.



Fakat 1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB almış ve montajını gerçekleştirmiş araç sahiplerinin gereken kayıt ve başvurularını 30 Nisan'a kadar yapmaları neticesinde 619,45 TL karşılığında çeşitli desteklerden faydalanacaklardır. Söz konusu destekler ise UTTS Mobil Uygulamasını indirdikten sonra görüntülenebiliyor.