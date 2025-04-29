UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu?

UTTS UZATILDI MI?

UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.



Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.