UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu?
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile akaryakıt tüketimi daha güvenli ve kayıt altında alınabilir oluyor. Şirket için kullanılan araçlarda geçerli olan UTTS ile akaryakıt gider beyanında bulunulabilecek. UTTS taktırmak için son tarih arayışı araç sahipleri tarafından yapılıyor. Peki, UTTS taktırma süresi uzatıldı mı?
UTTS ile araç sahipleri Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Bu sistem, bireysel araç sahipleri dışındaki kullanıcılara zorunludur. UTTS takmayan işletmelere idari para cezası, yasal yaptırımlar söz konusu olacak. UTTS nedir, son başvuru ne zaman?