UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu?

Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile akaryakıt tüketimi daha güvenli ve kayıt altında alınabilir oluyor. Şirket için kullanılan araçlarda geçerli olan UTTS ile akaryakıt gider beyanında bulunulabilecek. UTTS taktırmak için son tarih arayışı araç sahipleri tarafından yapılıyor. Peki, UTTS taktırma süresi uzatıldı mı?

UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu? - 1

UTTS ile araç sahipleri Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Bu sistem, bireysel araç sahipleri dışındaki kullanıcılara zorunludur. UTTS takmayan işletmelere idari para cezası, yasal yaptırımlar söz konusu olacak. UTTS nedir, son başvuru ne zaman?

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UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu? - 2

UTTS NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.

UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu? - 3

UTTS UZATILDI MI?

UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.

Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.

UTTS son tarih 2025: Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) uzatılacak mı, zorunlu mu? - 4

TTB MONTAJ ÜCRETİ

2025 yılı için TTB montaj ücreti şöyle:

TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV
Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV
Toplam: 2.326,21 TL + KDV

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