UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirildi. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. UTTS kayıt süresinde değişikliğe gidilirken beklenen açıklama geldi. Peki UTTS son başvuru ne zamana uzatıldı? İşte, yapılan açıklama…
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirildi. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. UTTS kayıt süresinde değişikliğe gidilirken beklenen açıklama geldi. Peki UTTS son başvuru ne zamana uzatıldı? İşte, yapılan açıklama…