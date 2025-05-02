UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirildi. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. UTTS kayıt süresinde değişikliğe gidilirken beklenen açıklama geldi. Peki UTTS son başvuru ne zamana uzatıldı? İşte, yapılan açıklama…

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti - 1

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi  akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirildi. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. UTTS kayıt süresinde değişikliğe gidilirken beklenen açıklama geldi. Peki UTTS son başvuru ne zamana uzatıldı? İşte, yapılan açıklama…

TÜRKİYE HABERLERİ

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti - 2

2025 UTTS KAYIT SÜRESİ UZATILDI MI? 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını açıkladı.

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti - 3

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son tarih değişti - 4

2 HAZİRAN’A UZATILDI 

Uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi. TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.

TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.

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