UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir?

UTTS UZATILDI MI?

UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) son kayıt tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. Süenin uzatıldığına dair açıklama gelmedi. Söz konusu tarihe kadar montaj işlemini yaptırmamış olan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezalara tabi tutulacak. Bu kapsamda 144 bin TL'ye kadar ceza uygulaması gündeme gelebilir.

Böylece, TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.