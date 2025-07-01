UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir?

Akaryakıt istasyonlarında vergi güvenliği ve denetim kolaylığı sağlayacak UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) kayıt süresi için son tarih duyurulmuştu. Son olarak 30 Nisan, son kayıt tarihi olarak duyurulmuştu ancak mükellefler için süre güncellemesi yapıldı. UTTS, araçların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ile uygulanabilir oluyor. Peki, UTTS taktırmama cezası ne kadar, kayıt süresi uzatıldı mı?

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir? - 1

UTTS, vergi mükellefi olan tüm firmaların kayıt olması zorunlu olan bir uygulama. Akaryakıt istasyonlarında hızlı, güvenli ve ekonomik yakıt alımını sağlayan UTTS için son tarihi 30 Haziran olarak açıklanmıştı. Bir süre önce, talepler nedeniyle 30 Nisan olan son başvuru süresi uzatılmıştı. Peki, UTTS uzatıldı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir? - 2

UTTS UZATILDI MI?

UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) son kayıt tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. Süenin uzatıldığına dair açıklama gelmedi. Söz konusu tarihe kadar montaj işlemini yaptırmamış olan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezalara tabi tutulacak. Bu kapsamda 144 bin TL'ye kadar ceza uygulaması gündeme gelebilir.

Böylece, TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir? - 3

UTTS TAKTIRMAMA CEZALARI

Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin UTTS kapsamında düzenlenmemesi nedeniyle uygulanacak cezalar:

1. Tespit - 14.000
2. Tespit - 28.000
3. Tespit - 43.000
4. Tespit - 57.000
5. Tespit - 70.000
6 ve sonrası için - 140.000

Zorunluluklara uyulmaması nedeniyle uygulanacak cezalar:

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbab hakkında - 28.000
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında - 14.000

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar - 7.000

DAHA FAZLA GÖSTER