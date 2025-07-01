UTTS süresi uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) takmama cezası nedir?
Akaryakıt istasyonlarında vergi güvenliği ve denetim kolaylığı sağlayacak UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) kayıt süresi için son tarih duyurulmuştu. Son olarak 30 Nisan, son kayıt tarihi olarak duyurulmuştu ancak mükellefler için süre güncellemesi yapıldı. UTTS, araçların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ile uygulanabilir oluyor. Peki, UTTS taktırmama cezası ne kadar, kayıt süresi uzatıldı mı?
UTTS, vergi mükellefi olan tüm firmaların kayıt olması zorunlu olan bir uygulama. Akaryakıt istasyonlarında hızlı, güvenli ve ekonomik yakıt alımını sağlayan UTTS için son tarihi 30 Haziran olarak açıklanmıştı. Bir süre önce, talepler nedeniyle 30 Nisan olan son başvuru süresi uzatılmıştı. Peki, UTTS uzatıldı mı?