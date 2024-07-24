Üvey annesini öldürüp, babasını yaraladı: "Miras yüzünden oldu, hata yaptım"

"TEK SUÇLU AİLEMLE BENİM"

İsmail Babat ile ona yardım ettiği ileri sürülen amcası Adil Babat (46) ve yeğeni A.B. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İsmail Babat hazır olurken, tutuklu yaşı küçük sanık A.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Adil Babat ile müştekiler ve tarafların da katıldığı duruşmada, savunmasını yapan İsmail Babat, diğer sanıklar A.B. ile amcası Adil Babat'ın babasıyla miras yüzünden 15-20 senedir konuşmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aile miras yüzünden birbirine düştü. Evlat olarak hata yapmışım, bu olaya beni sürükleyen ailem, ben isteyerek yapmadım. Ben 2018 yılında namus cinayeti işledim, eşimin suçu yok, emekli uzman çavuş̧ bacanağımı öldürdüm. Cezaevinden şartlı tahliye edildim çıktım, beni rahat bırakmadılar.