Üvey annesini öldürüp, babasını yaraladı: "Miras yüzünden oldu, hata yaptım"
Adana'da 6 yıl önce, bacanağını öldürmekten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra pusu kurup üvey annesini tüfekle öldürüp, babasını ise yaralayan İsmail Babat duruşmadaki savunmasında, "Miras yüzünden oldu, evlat olarak hata yaptım. Pişmanım." dedi.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde oturan İsmail Babat (37), iddiaya göre, 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş bacanağı Nuri Özdemir'i (49) tabancayla öldürdü.